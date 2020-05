Já circula um esboço do que pode ser o calendário para a temporada de 2020 da Fórmula 1, com corridas como Monza e Spa-Francorchamps de fora. Este esboço parece ter sido enviado por uma equipa a algumas fontes da comunicação social.

Apesar do Grande Prémio da Bélgica não estar incluído neste esboço, o presidente do GP, Melchior Wathelet, confirmou à RTBF que: “Ainda é possível a realização do Grande Prémio da Bélgica, apesar da data ainda não estar marcada”.

Também Monza não está incluída neste esboço, mas o Presidente do Clube Automóvel italiano, Angelo Sticchi Damiani, disse à formulapassion.it que: “Pessoalmente, ficaria satisfeito se pudéssemos considerar os circuitos de Imola e Mugello, para uma possível corrida de Fórmula 1”.

A lista inclui 17 corridas, com o início previsto no Grande Prémio da Áustria, a 5 de julho. As rondas da Áustria, da Grã-Bretanha e Hungria apresentam corridas duplas, em fins de semana diferentes.