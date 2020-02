Fórmula 1 arranca agora: De hoje até 29 de novembro Os testes de pré-época da Fórmula 1 arrancam esta manhã no Circuito de Barcelona-Catalunya, em Espanha. Este é o primeiro de três dias de testes, com mais três dias para a próxima semana. O tempo, hoje, está bom, quente para a época. O único ‘rookie’ deste ano, Nicholas Latifi, vai ter a sua primeira ação desporto AutoSport desporto/formula-1-arranca-agora-de-hoje-ate-29-de_5e4ceac8979f2f128de6dbdd





com a Williams.

A maioria das equipas já mostrou os seus novos carros, mas hoje é a vez da Haas e da Renault irem para lá das fotos. No caso dos franceses, nem isso. Dessa forma, as equipas tiveram mais tempo para o seu staff técnico trabalhar nos carros, o que pode querer dizer duas coisas. Ou estiveram a ‘afinar’ bem os seus monolugares, ou simplesmente não conseguiram fazê-lo mais rapidamente. Porquê? Os três próximos dias vão dar uma ideia.