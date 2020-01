Fórmula 1 apresenta um novo logotipo dos 70 anos O dia de hoje marca o início de um ano especial para a Fórmula 1. 2020 é o 70º aniversário do Mundial de Fórmula 1, a competição que representa o auge do automobilismo sendo que a Liberty Media quis celebrá-lo com um logotipo especial, que foi revelado hoje. O ano do ’70’ será celebrado de desporto AutoSport desporto/formula-1-apresenta-um-novo-logotipo-dos-70_5e0ccfc5fc58531c1bc12354





O dia de hoje marca o início de um ano especial para a Fórmula 1.

2020 é o 70º aniversário do Mundial de Fórmula 1, a competição que representa o auge do automobilismo sendo que a Liberty Media quis celebrá-lo com um logotipo especial, que foi revelado hoje.



O ano do ’70’ será celebrado de muitas maneiras ao longo de 2020 e o novo logotipo é apenas o início dessas comemorações.



Muita coisa tem acontecido ao longo destes 70 anos. 33 pilotos foram campeões do mundo, 108 ganharam Grandes Prémios, e até agora, 764 pilotos e mais de 150 equipas participaram em pelo menos uma corrida.

Segundo os responsáveis da f1: “As duas linhas do novo logotipo e o design interligado permitem que esta marca honre essas pistas. Outro objetivo deste design é permitir às TV, promotores, patrocinadores e equipas injetar as suas próprias cores na marca, proporcionando um nível de personalização na celebração deste aniversário da Fórmula 1.

Para além da marca numérica, desenhámos também uma palavra como se mostra abaixo.

O nosso passado alimenta o nosso futuro e o novo logótipo celebra um marco ao mesmo tempo que olha para o futuro.

Celebrar 70 anos é tornar o passado parte do presente, enquanto o nosso desporto olha para o futuro, o que faz com confiança e orgulho”.