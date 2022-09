Guilherme Fonseca vai disputar a final da competição masculina, depois de ter terminado o 'heat' da sétima ronda no segundo lugar, com 12,94 pontos, novamente atrás do japonês Kanoa Igarashi (15,93), vice-campeão olímpico em Tóquio2020.

O surfista de Peniche, de 25 anos, que superou o peruano Lucca Mesinas (10) e o norte-americano Nat Young (10,13), vai voltar a enfrentar, na disputa pelo título mundial e pelas medalhas, Igarashi e os dois primeiros da bateria da 12.ª ronda de repescagem, que vai opor Mesinas, Young, o australiano Jackson Baker e o indonésio Rio Waida.

Já Teresa Bonvalot desistiu da competição feminina, devido a lesão, depois de ter assegurado a presença na sexta ronda do quadro principal, a última antes da final, frente à norte-americana Kirra Pinkerton, à francesa Pauline Ado e à peruana Daniella Rosas.

"Depois de avaliada pela equipa médica, aparentemente, não é uma lesão grave. Mesmo assim, decidimos em conjunto que a decisão mais acertada era não competir, pois existia a possibilidade de agravamento da lesão. Assim sendo, com muita pena e frustração, abandono a competição da ISA com o foco de me preparar para as competições futuras", afirmou a surfista natural de Cascais, medalha de bronze nos Mundiais de 2021.

Antes, já a Federação Portuguesa de Surf (FPS) tinha confirmado o abandono de Bonvalot, devido a uma luxação no joelho.

Yolanda Hopkins também já encerrou a sua participação na competição, ao ser derrotada na nona ronda da repescagem pelas australianas Sally Fitzgibbons (14,5) e Sophie McCulloch (10,13), num 'heat' em que a surfista algarvia, vice-campeã do mundo em 2021, conquistou 'apenas' 9,76 pontos.

JP // JP

Lusa/Fim