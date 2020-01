FMX: Petr Pilát lidera a KTM em 2020 A KTM Factory Racing vai continuar a sua parceria com o líder do freestyle, Petr Pilát, pelo décimo quinto ano consecutivo em 2020. desporto MotoSport desporto/fmx-petr-pilat-lidera-a-ktm-em-2020_5e3452f83555ec12713f0263





O jovem de 29 anos irá beneficiar das últimas novidades da maquinaria de fábrica a dois e quatro tempos para o seu calendário de treinos, eventos e competições internacionais da presente época.

“Será mais um ano de uma parceria épica com a KTM e estou super feliz porque adoro a marca e as pessoas da fábrica. Nunca tive problemas com as motas, que são perfeitas para o que eu preciso. 2019 não foi o melhor ano para mim, apesar de não ter faltado motivação”, recordou Petr Pilát.

O piloto checo sofreu uma lesão no ano passado que o impediu de regressar aos comandos da sua moto durante meses. “Tinha estado a trabalhar em dois novos truques, mas depois partir o pé e tive de ser operado. Infelizmente, tinha uma infecção e muitas dores, o que acabou por levar a outra operação e quatro meses de antibióticos. Estive muito tempo sem correr mas consegui voltar no final do ano e terminei em 4º na última etapa do Campeonato Mundial, na Bulgária. Não foi um grande resultado, mas depois de tudo o que eu tinha passado foi um final positivo. Estou em forma e entusiasmado para 2020 e vou começar no Arenacross, no Reino Unido”, adiantou o piloto da KTM.

Pilát, que é um dos principais nomes do FMX da República Checa, irá competir com motos 250SX numa agenda preenchida que passará pelo Arenacross, no Reino Unido, Night of the Jumps, Masters of Dirt, Night of Freestyle, Goodwood Festival. O piloto irá também comparecer na ronda austríaca do MotoGP, no Red Bull Ring, e no GP da República Checa de MXGP, no final do verão.

Foto: KTM