FMP suspende atividades até 30 de Abril A notícia já era esperada, face às notícias que diariamente nos chegam relativas à propagação do novo coronavírus no nosso país. A Federação de Motociclismo de Portugal cancelou todas as provas que estavam no seu calendário até 30 de abril. desporto MotoSport desporto/fmp-suspende-atividades-ate-30-de-abril_5e7938e6b0d677194ca1df45





A notícia já era esperada, face às notícias que diariamente nos chegam relativas à propagação do novo coronavírus no nosso país. A Federação de Motociclismo de Portugal cancelou todas as provas que estavam no seu calendário até 30 de abril.

Comunicado da FMP de 23 de Março

A Direcção da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), consultada a sua Comissão Médica, decidiu prorrogar a suspensão de toda a actividade desportiva e de mototurismo até 30 de Abril de 2020.

A decisão foi tomada na sequência da declaração do Estado de Emergência pelo Presidente da República, e sua regulamentação pelo Governo, que, nomeadamente, determinam um dever geral de recolhimento domiciliário, o encerramento de todas as instalações destinadas à prática desportiva, incluindo circuitos permanentes de motos e similares (salvo as destinadas à actividade de atletas de alto rendimento), impedindo ainda actividades em espaços abertos e vias públicas, incluindo pistas de motociclismo e similares bem como manifestações de qualquer natureza.

A FMP está solidária com todos no combate ao COVID-19, disponível para agir e apoiar no que for necessário ou puder ser útil, e apela ao cumprimento das medidas determinadas pelas Autoridades Nacionais para a contenção desta pandemia e salvaguarda da saúde pública e segurança de todos.