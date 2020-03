FMP emite comunicado sobre coronavírus A Federação de Motociclismo de Portugal emitiu o seguinte comunicado sobre o impacto que o coronavírus poderá ter nas competições sob a sua égide. desporto MotoSport desporto/fmp-emite-comunicado-sobre-coronavirus_5e693c692af29a198bae193d





Comunicado da FMP de 11 de Março

Face à evolução da pandemia Coronavírus (COVID-19) alertamos para a importância do cumprimento das orientações da Direção Geral de Saúde, que podem ser consultadas emwww.dgs.pt/corona-virus/documentos/orientacoes.aspx, em particular as referentes a:

1: “Prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus” https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0032020-de-30012020-pdf.aspx

2: “Eventos de Massa”https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0072020-de-10032020-pdf.aspx

Relativamente aos eventos de motociclismo, constantes dos calendários nacionais e internacionais, a FMP está a analisar com os Organizadores, as Autarquias e demais entidades competentes as condições da sua realização, em cumprimento das orientações da DGS, e continuará a informar eventuais adiamentos ou cancelamentos logo que se verifiquem.