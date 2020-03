FMP cancela todas as provas agendadas para Março A Federação de Motociclismo de Portugal emitiu um comunicado no qual transmite, à luz das instruções dadas pelas autoridades de saúde, a sua decisão de adiar ou cancelar todas as provas dos campeonatos nacionais e regionais que estavam previstas para Março. desporto MotoSport desporto/fmp-cancela-todas-as-provas-agendadas-para_5e6a7c5299a1bc198002cac5





A Federação de Motociclismo de Portugal emitiu um comunicado no qual transmite, à luz das instruções dadas pelas autoridades de saúde, a sua decisão de adiar ou cancelar todas as provas dos campeonatos nacionais e regionais que estavam previstas para Março.

Comunicado da FMP de 12 de Março

Da interacção com as autoridades locais, com os clubes organizadores e no espírito das orientações da Direção Geral de Saúde (DGS), a Federação de Motociclismo de Portugal, reafirmando o seu compromisso de responsabilidade social e seguindo as orientações para a contenção e mitigação do novo Coronavírus COVID-19, informa que os eventos a seguir indicados foram cancelados ou adiados:

Motocross

Campeonato Regional MX Ribatejo (Sardoal): 15 de Março

Campeonato Regional Pentacontrol (Lustosa): 22 de Março

Campeonato Nacional de Motocross (Granho): 29 de Março

Todo-o-Terreno Navegação

Campeonato Nacional de Rally Raide Navegação (Crato): 14 e 15 de Março

X Trophy TT

X Trophy TT Resistência (Coruche): 22 de Março

Trial

Campeonato Nacional de Trial (Santa Marta Penaguião): 22 de Março

Velocidade 2020

Treinos Velocidade 2020 (Bombarral): 29 de Março

Em relação ao calendário do Campeonato do Mundo de Motocross em Águeda é de referir a nova data acordada entre o ACTIB, Infront e FIM para os dias 17 e 18 de Outubro de 2020.

A FMP acrescenta que manterá aberto o serviço de atendimento apenas por contatos via e-mail e/ou telefone.

(Foto: FMP)