Esta sexta-feira, a Federação de Motociclismo de Portugal deu a conhecer a atualização dos calendários nacionais e regionais. Vamos voltar a ter competições Offroad em Portugal em Julho!

Desde logo, o campeonato nacional de Enduro tem a sua quarta ronda no dia 5 de Julho em Souselas, prova que estava agendada para os dias 20 e 21 de Junho.

Em Julho começa também o campeonato nacional de Supercross. Vila Boa de Quires e Fernão Joanes serão as duas primeiras provas e estão marcadas para os dias 18 e 25, respetivamente.

O campeonato nacional de Trial Outdoor tem o seu início no dia 19 de Julho na Maia enquanto que os campeonatos regionais de Motocross PentaControl e Troféu Norte começam a 5 e 25 de Julho, respetivamente.

A FMP divulgou também uma lista de provas que se encontram adiadas para datas a definir e que incluem as modalidades de Todo-o-Terreno, Motocross, Supermoto e Trial Urbano.

Por outro lado, há provas já definitivamente anuladas, nomeadamente de SuperEnduro e de campeonatos regionais de Motocross.

Obviamente que concretização deste calendário “dependerá sempre das normas e decisões tomadas pelas entidades oficiais – Governo e DGS – mas que para já permite igualmente a pilotos e equipas começarem a pensar na sua época desportiva” afirma a FMP.

No comunicado pode ainda ler-se que “A Federação de Motociclismo de Portugal e os clubes organizadores de provas irão continuar a definir o manual de procedimentos para a realização de cada um dos eventos, ajustando esses mesmos procedimentos de acordo com as definições e limitações que venham a ser adoptadas”.

PROVAS CALENDARIZADAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO

5 Julho – CN Enduro em Souselas

5 Julho – CR Motocross Pentacontrol em Nelas

18 Julho – CN Supercross em Vila Boa de Quires

19 Julho – CN Trial Outdoor na Maia

25 Julho – CN Supercross em Fernão Joanes

25 Julho – CR Troféu Norte em Parada do Pinhão

PROVAS ADIADAS PARA DATA A DEFINIR

5 a 7 Junho – CNTT Raid Ferraria

6 Junho – CN Trial Urbano na Madeira

14 Junho – CN Motocross em Carrazeda de Ansiães

14 Junho – CN Supermoto em Portalegre

21 Junho – CR Motocross Pentacontrol em Tarouca

21 Junho – CR Motocross Açores em S. Jorge

28 Junho – CN Motocross em Alqueidão

PROVAS CANCELADAS

7 Junho – CR Troféu Norte em Castelo de Paiva

7 Junho – CR MX Ribatejo em Carvoeira

21 Junho – CR Motocross da Madeira no Machico

26 Junho – CN Super Enduro em Penafiel

5 Julho – CR Motocross Troféu Norte em Freijim/Amarante

11 Julho – CN Super Enduro em Castanheira de Pêra