A Federação de Motociclismo de Portugal emitiu hoje um comunicado onde confirma o adiamento ou cancelamento de três provas do seu calendário, todas elas já por nós noticiadas nos últimos dias.

Comunicado da FMP de 18 de Março

Da interacção com as autoridades locais, com os clubes organizadores e no espírito das orientações da Direcção Geral de Saúde (DGS), a Federação de Motociclismo de Portugal, reafirmando o seu compromisso de responsabilidade social e seguindo as orientações para a contenção e mitigação do novo Coronavírus COVID-19, informa que os eventos a seguir indicados foram cancelados ou adiados:

Taça do Mundo de Bajas no Pinhal: 27 a29 de Março

CNTT no Pinhal: 27 a29 de Março

CN Enduro em Fafe: 4 e5 de Abril

CRde Motocross em Arcos de Valdevez:5 de Abril

Treino CNV Portimão:12 de Abril

A Direcção da FMP, conjuntamente com a sua Comissão Médica, continuará a avaliar em permanência a evolução da situação e informará a calendarização dos eventos.

(Foto: Facebook CNTT)