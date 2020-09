"Evanilson assina com clube de Portugal", pode ler-se na página do clube do Rio de Janeiro na Internet, acrescentando que "tentou a permanência do atleta até ao final do campeonato brasileiro [em dezembro], mas o clube português não se mostrou flexível e exigiu a ida de forma imediata".

Segundo o Fluminense, o jovem avançado, de 20 anos, que pertence ao Tombense, deverá ser apresentado através dos meios oficiais do clube português, que pediu para não ser revelado.

Em 2020, Evanilson, ano em que se estreou pela equipa principal dos 'cariocas', apontou oito golos em 22 jogos pelo Fluminense.

AJC // NFO

Lusa/Fim