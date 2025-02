Numa nota divulgada no site oficial, o emblema lisboeta deu conta da situação clínica do jogador, que no sábado foi titular na vitória sobre os açorianos (1-0), mas saiu ao intervalo do jogo da 22.ª jornada, para dar lugar ao turco Kokçu.

Florentino deverá, assim, falhar os próximos encontros dos 'encarnados', sendo que já seria ausência certa frente ao Mónaco, na terça-feira, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, por estar suspenso.

Além do médio, o Benfica tem entregues ao departamento médio outros sete jogadores: Bah, Manu Silva, ambos já afastados do que resta desta temporada, Aursnes, Renato Sanches, Di María, Tiago Gouveia e Tomás Araújo, embora este último ainda possa recuperar para o embate com os monegascos.

No sábado, o Benfica reduziu para dois pontos a desvantagem para o líder da I Liga, Sporting, vencendo nos Açores e beneficiando do empate dos 'leões' com o Arouca (2-2).

