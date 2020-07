Jorge Jesus parte em vantagem para o jogo da segunda mão, mas sem Gabigol, que foi expulso, por acumulação de amarelos aos 90+3 minutos, a disputar na quarta-feira, novamente no Maracanã, e em que pode até empatar para chegar ao título Carioca,

O Flamengo chegou à vantagem por Pedro Santos (1-0), aos 29 minutos, o Fluminense empatou por Evanilson (1-1), aos 60, e Michael, chamado a jogo por Jorge Jesus aos 61 minutos, estabeleceu o resultado final em 2-1 aos 73 minutos.

O treinador Jorge Jesus operou quatro alterações em relação ao último jogo, fazendo entrar no 'onze' titular Gustavo Henrique, Diego, Vitinho e Pedro Santos, num jogo em que não contou com o lesionado Bruno Henrique.

A exemplo do que sucedeu na final da Taça do Rio, o Fluminense entrou melhor, neutralizando o meio-campo do Flamengo, que, no entanto, chegou à vantagem com um grande golo de Pedro Santos, aos 29 minutos, a passe bem medido de Diego.

O Fluminense, a acusar a ausência dos lesionados Nino e Fred, mas impulsionado por Dodi, lançou-se na segunda parte na procura do empate, que viria a alcançar por Evanilson (1-1), aos 60, que correspondeu a um cruzamento de Egídio.

Insatisfeito com o rendimento do Flamengo, Jorge Jesus realizou três alterações após o golo do empate, recorrendo a Gerson, Everton Ribeiro e Michael, para os lugares de Diego, Vitinho e Arrascaeta.

O Fluminense estava melhor no jogo, partiu para a tentativa de dar a reviravolta no marcador, mas foi o Flamengo, a aproveitar os espaços concedidos pelo adversário, que chegou ao 2-1 por Michael (2-1), aos 73 minutos.

No período de descontos, Gabriel Barbosa 'Gabigol' recebeu ordem de expulsão, por ter visto o segundo cartão amarelo ao demorar a deixar o relvado, durante a substituição, e vai falhar a finalíssima do campeonato Carioca.

