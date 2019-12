Flamengo, de Jesus, e Liverpool disputam final do Mundial de clubes Flamengo e Liverpool disputam hoje, em Doha, a final do Mundial de clubes de futebol, com Jorge Jesus a poder tornar-se no primeiro treinador português a conquistar a prova, em caso de triunfo do clube brasileiro. desporto Lusa desporto/flamengo-de-jesus-e-liverpool-disputam-final-_5dfdb0502bfc107995d0a30d





O Flamengo vai tentar repetir a vitória de 1981, quando a competição ainda era denominada de Taça Intercontinental, precisamente frente ao Liverpool (3-0), enquanto os 'reds' ainda procuram o primeiro cetro 'mundial', que já lhes escapou por três vezes.

O conjunto inglês também perdeu em 1984, para os argentinos do Independiente, e em 2005, para os brasileiros do São Paulo, ambos pelo mesmo resultado (1-0).

Para chegar à final, o Flamengo, vencedor da Taça Libertadores, derrotou nas meias-finais os sauditas do Al-Hilal, por 3-1, enquanto o Liverpool, detentor da Liga dos Campeões, afastou os mexicanos do Monterrey, por 2-1.

Jesus já se tornou no primeiro treinador português a chegar à final no historial de Mundial de clubes e Taça Intercontinental, podendo acabar o ano com mais um título, depois da Taça Libertadores e do 'Brasileirão'.

A final está agendada para as 17:30 (20:30 horas locais), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Qatar.

Antes, no mesmo palco, às 14:30 (17:30), Al-Hilal e Monterrey disputam o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.

LG // VR

Lusa/fim