Flamengo bate Corinthians de Vítor Pereira nos penáltis e ganha Taça do Brasil

O Flamengo conquistou na quarta-feira a Taça do Brasil em futebol pela quarta vez, ao vencer o Corinthians, do português Vítor Pereira, nos penáltis (6-5), após 1-1 nos 90 minutos, na segunda mão da final, no Maracanã.