Final da qualificação de basebol para Tóquio2020 foi adiada

O evento final de qualificação de basebol para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foi hoje adiada de abril para junho, por causa do surto do coronavírus Covid-19, anunciou a Federação Mundial de Softebol e Basebol (WBSC) no site oficial.

desporto

Lusa

desporto/final-da-qualificacao-de-basebol-para_5e5cf6b52d4fda12dd542c31