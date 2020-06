A Federação Internacional de Motociclismo poderá vir a assumir a organização do campeonato do mundo de Enduro em 2021. Sai assim de cena a ABC Communications, empresa promotora desta competição há 15 anos.

De acordo com a revista italiana Motosprint – através do reputado jornalista Dario Agrati – a FIM vai promover o campeonato de 2021 antes de anunciar o nome do novo promotor para as dez temporadas seguintes, ou seja, de 2022 a 2032.

A Motosprint refere mesmo as palavras de Fabio Muner, diretor de marketing da FIM: “vamos assumir a gestão de forma a que o campeonato continue a crescer como tem acontecido nos últimos dois anos. A equipa da FIM será composta por pessoas do marketing, da comunicação, da direção de corrida e de colaboradores externos.”

De facto, esta não é uma situação nova. A Federação Internacional de Motociclismo já é a responsável pelos ISDE e pelo campeonato do mundo de Trial, trabalhando diretamente com os clubes organizadores de cada Grande Prémio.

Não é expectável que esta situação afete o Mundial de SuperEnduro, campeonato promovido também pela ABC Communication mas cujo contrato só termina em 2024.

Até ao momento, não existe ainda confirmação oficial desta informação divulgada pela Motosprint, nem da parte da FIM, nem da parte da ABC.

Numa altura em que a FIM também parece estar a discutir a inclusão, ou não, do WESS sob a sua alçada, será esta uma forma de tentar salvaguardar o campeonato de Enduro “tradicional”? Ou trata-se apenas de dar algum tempo para terminar as negociações com a KTM de forma a que o WESS “substitua” o EnduroGP?

—

(Foto: EnduroGP)