Especialista em contrarrelógio, Ganna gastou 35.02 minutos para percorrer os 31,2 quilómetros da tirada, disputada entre Castiglione dele Stiviere e Desenzano della Garda, que antecede uma grande etapa de montanha, agendada para domingo.

Pogacar terminou com mais 29 segundos do que o vencedor, mas reforçou a liderança, seguindo agora com uma vantagem de 3.41 minutos sobre o segundo classificado, o britânico Geraint Thomas (INEOS).

No domingo, disputa-se a primeira grande etapa de montanha, numa distância de 222 quilómetros, entre Manerba del Garda e Mottolino.

