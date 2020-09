Na sua estreia absoluta no Mundial de Enduro, Filipe Taniko evoluiu em Requista, melhorando o seu resultado na classe Open 4T de 10.º no sábado para 7.º no domingo.

“O segundo dia de corrida foi totalmente diferente do primeiro. A chuva tornou o terreno muito escorregadio e a degradação dos trilhos dificultou as ligações. Mesmo assim, foi um dia positivo pois consegui atingir o objetivo de subir na classificação” disse o piloto da equipe Rivais de Mérito no final do dia de domingo.

Mas Taniko não fica por aqui: “Agora partimos para Itália pra tentar melhorar o feito.”

O campeonato do mundo de Enduro tem a sua segunda ronda no próximo fim-de-semana na localidade transalpina de Spoleto.

(Foto: FB Filipe Taniko)