Filipe Taniko, EnduroGP, França, 1.º dia: “Contente com o resultado mas prometo melhorar!”

Na sua estreia absoluta a competir no campeonato do mundo de Enduro, Filipe Oliveira alcançou o 10.º posto na classe Open 4T no primeiro dia de competição na localidade francesa de Requista. The post Filipe Taniko, EnduroGP, França, 1.º dia: “Contente com o resultado mas prometo melhorar!” first appeared on Offroadmoto.