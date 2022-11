"Temos os pés muito bem assentes no chão e queremos chegar à meta dos 36 pontos. Pensamos que é mais do que suficiente para fazer um campeonato condizente com o que propusemos. Mesmo quando atingirmos essa meta, temos de perceber que o mais importante é cimentar o Casa Pia na I Liga. Depois, mais para a frente, poderá haver a ambição de lutar pela Europa. Neste momento, é uma utopia", sublinhou o treinador.

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre Sporting de Braga e Casa Pia, segundo e quarto classificados do campeonato, respetivamente, Filipe Martins espera um adversário forte, após ser relegado para a Liga Conferência Europa na quinta-feira.

"Começou muito bem, teve uma quebra de uns jogos, mas voltou à senda de vitórias. Está em segundo lugar na classificação e isso não esconde o valor da equipa. O Braga consegue ter mais do que um jogador por posição com muita qualidade. O Vitinha e o Iuri Medeiros não foram utilizados no último jogo e creio que o Artur Jorge tem gerido de forma a estar forte nos dois jogos. É isso que esperamos, mas também confiamos muito no nosso potencial e trabalho. Vamos tentar discutir o jogo", garantiu o técnico.

Filipe Martins reforçou a dificuldade do duelo de domingo, mas realçou que, se o Casa Pia estiver ao seu nível, "será difícil também para o Sporting de Braga", o que poderá proporcionar "um bom jogo de futebol", deixando vários elogios ao conjunto minhoto.

"Tem vindo a crescer ao longo dos anos, mesmo saindo jogadores. No entanto, está a tirar muito partido da formação e do investimento feito na academia. Têm aparecido bons valores e tem diminuído cada vez mais a distância para os 'grandes', quer seja a nível de infraestruturas, quer seja na qualidade do plantel. Não digo que seja já neste ano, mas creio que, a curto prazo, poderá discutir o campeonato nacional", expressou.

O médio Afonso Taira está castigado e é ausência certa na partida, enquanto Romário Baró, um possível substituto, encontra-se em dúvida, devido a lesão, tal como Carnejy Antoine, de fora por um período prolongado, mas que poderá integrar a ficha de jogo.

"Temos três jogadores que podem jogar na posição do Taira: Eteki, Cuca e Romário. O Romário seguramente não está preparado para jogar 90 minutos, mas, eventualmente, pode ser convocado e, se pudermos arriscar, dar-lhe alguns minutos. Quer jogue Eteki ou Cuca, qualquer um me dá garantias de ter uma equipa equilibrada", disse o técnico.

O extremo brasileiro Léo Natel, recrutado já na reta final do 'mercado' ao Corinthians, por empréstimo, também marcou presença na antevisão da partida, que vê como mais uma "grande oportunidade para continuar a somar pontos e crescer no campeonato".

"Temos de continuar com humildade e trabalho. Temos tudo para chegar lá e fazer um grande jogo", afirmou, acrescentando: "Já estamos à espera de enfrentar uma grande equipa. Temos estado a trabalhar forte, vamos para lá muito focados e vamos fazer de tudo para buscar um resultado positivo. Sabemos a nossa qualidade", expressou ainda.

Com apenas 46 minutos jogados esta época pelos 'gansos', divididos por três partidas, Léo Natel explicou que tem sofrido com algumas lesões: "Quando eu cheguei, tive uma atrapalhação por conta de uma lesão que tenho no joelho. Voltei aos treinos, tive mais uma lesão na coxa, mas estou a recuperar e já à disposição para as próximas partidas".

O Casa Pia, quarto classificado, com 20 pontos, defronta o Sporting de Braga, segundo, com 25, no domingo, às 18:00, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da 12.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

