"Temos de tirar muita coisa positiva deste jogo e entrar em campo com uma ambição enorme. A responsabilidade e o favoritismo estão do lado de lá, mas isso não nos pode retirar a ambição em ganhar o jogo. Já demos provas que podemos discutir o resultado contra qualquer adversário, mas temos de ser fiéis às nossas ideias e competências. O Sporting de Braga é a terceira melhor equipa do campeonato e é um teste à nossa capacidade evolutiva", assumiu o treinador, em conferência de imprensa.

O Sporting de Braga ocupa a terceira posição do campeonato, com 65 pontos, a dois do FC Porto e a seis do líder Benfica, estando ainda envolvido na luta pelo título, enquanto o Casa Pia é nono, com 39, a dois do sexto, que poderá dar acesso às provas europeias.

"Julgo que o título não é prioritário para o Sporting de Braga, mas está numa posição que lhe pode permitir sonhar por algo mais. Vamos encontrar duas equipas motivadas, que, dentro dos seus objetivos, estão a fazer temporadas muito positivas. Acredito que teremos tudo para, tal como eles, sonharmos por algo mais", expressou Filipe Martins.

O técnico, de 44 anos, não considera o encontro frente aos bracarenses decisivo para o objetivo europeu 'inesperado', mas está ciente de que um triunfo pode colocar o Casa Pia "muito próximo dessa ambição interna", para a qual não abdicarão nesta reta final.

"Seria muito pouco ambicioso e ético estarmos à porta de um objetivo e abdicarmos dele quando faltam tão poucos jogos. Neste momento, não me ficaria bem como líder estar a pôr de parte esse hipotético objetivo que podemos atingir. É pensar num jogo de cada vez, faltam seis finais. Amanhã [sexta-feira], vai ser um jogo que nos pode abrir essas portas de uma ilusão boa e positiva, que queremos alimentar até ao final", frisou.

O Casa Pia venceu 1-0 no reduto da formação minhota, na primeira volta, resultado que se repetiu na fase de grupos da Taça da Liga, mas a favor do Sporting de Braga, no Estádio Nacional, com Filipe Martins a acreditar num novo encontro "equilibrado e repartido", embora as duas equipas estejam "mais evoluídas" ofensivamente, o que pode resultar, agora, em mais do que um golo, sendo "importante sair na frente, mas não é decisivo".

"Acredito que, estando num dia normal e onde sejamos muito competentes, podemos repetir a vitória, mas temos de ser muito rigorosos no que vamos fazer ofensivamente. Um dos segredos para ganhar este jogo é tirarmos a bola ao Sporting de Braga. Isso só se faz com qualidade e confiança", sublinhou o técnico da equipa 'sensação' da primeira volta.

Com a temporada a caminhar para o final, Filipe Martins abordou pela primeira vez o próximo ano, que o Casa Pia está já "a preparar", mas sem garantir que ficará no clube, pois no futebol "as promessas não existem", embora tudo indique que siga no projeto.

"A única coisa que garanto é que, de momento, estou com contrato e super motivado no projeto do Casa Pia. Acredito e sinto que as pessoas estão satisfeitas com o meu trabalho, tudo indica que cá estaremos para o ano, mas são coisas muito voláteis. Há coisas no futebol que não conseguimos prever", explicou ainda o técnico amadorense.

O Casa Pia, nono colocado, com 39 pontos, recebe na sexta-feira o Sporting de Braga, terceiro, com 65, na abertura da 29.ª ronda da I Liga de futebol, no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 20:15, com a arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

DYRP // VR

Lusa/Fim