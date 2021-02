Filipe Albuquerque recebeu em Belém o grau de Comendador da Ordem do Mérito

Filipe Albuquerque, campeão do mundo de resistência LMP2 e da Europa Le Mans Series, foi hoje agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito, quando foi recebido no Palácio de Belém pelo Presidente da República.