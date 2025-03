"Acho que, primeiro que tudo, é dar muita inteligência emocional às jogadoras para que, precisamente, todas as alterações ou todos os momentos menos bons do jogo possam ser ultrapassados", disse Filipa Patão, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, o quinto da época com as 'leoas'.

A treinadora do Benfica referiu que "é difícil surpreender, como é óbvio, mas há sempre 'nuances' em todos os jogos, que são diferentes, seja estrategicamente, seja de opções de jogadoras".

"Já são bastantes partidas com o Sporting, bastantes jogos que também nos fazem refletir e perceber quais são as debilidades e quais são as forças do adversário. Mas também temos de estar preparados porque o adversário também pode mudar e, estrategicamente, também pode apresentar outras coisas e outras formas de estar no jogo que nos podem criar problemas", acrescentou, na conferência de imprensa realizada no centro de estágio do Benfica, no Seixal.

No último duelo com o Sporting, em 09 de março, o Benfica venceu por 2-1, conquistando a Taça da Liga pela quinta vez, a terceira consecutiva.

Nos embates anteriores desta época, as 'encarnadas' venceram para Liga por 2-0, em Alcochete, e empataram 1-1, em casa, tendo perdido por 2-1, na Supertaça, disputada em agosto.

O Benfica vai entrar para as últimas quatro jornadas da Liga feminina na liderança, com 50 pontos, oito face ao Sporting, segundo colocado, e pode festejar o título já na próxima ronda, em 29 e 30 de março, caso triunfe na receção ao Racing Power e o Sporting não ganhe o Valadares.

O encontro dos quartos de final da Taça de Portugal, troféu que o Benfica procura revalidar, está agendado para sábado, às 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.

