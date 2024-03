"O Lyon é uma equipa muito competente em termos ofensivos, ataca muito bem, com jogadoras letais na área. Depois, na sua organização defensiva sabe pressionar e fechar espaços. Estamos a falar de uma das melhores equipas da Europa, por isso vai ser necessário o Benfica perfeito para anular esta equipa. Mesmo assim, já demonstramos o que conseguimos fazer, por isso vamos ter um Benfica preparado e na máxima força para derrotar este Lyon", garantiu a treinadora das 'águias'.

Quanto à tática para parar as francesas, a treinadora não abriu o jogo, mas referiu que o Lyon teve dificuldades, quer com "blocos fechados e compactos", quer com adversário que fizeram "pressão alta".

"Preparámo-nos bem, olhámos para vários momentos de jogo e vamos também ter em conta os nossos pontos fortes para condicionar a equipa do Lyon. Temos de ser uma equipa estratégica e compacta para travar este Lyon", frisou Filipa Patão.

Campeão europeu por oito vezes, o Lyon é favorito a passar às meias-finais, mas Patão rejeita 'atirar a toalha ao chão' ainda antes do apito inicial.

"Seria arrogância não atribuir favoritismo ao Lyon, devido ao seu palmarés, jogadoras e treinadora. Ainda assim, é um patamar onde queremos chegar e perceber a que nível competitivo estamos. Não estamos só contentes por cá estar. Queremos chegar e ser mais competitivos. Quanto mais subimos mais queremos, é um vicio. Crescemos, evoluímos e queremos mais. Sabemos que o Lyon é uma potência, mas somos um Benfica sedento de continuar a subir patamares. Estamos na luta para chegar às meias-finais", atirou a líder 'encarnada', que terminou reconhecendo que este é um "momento histórico".

Na conferência de imprensa de antevisão à partida desta terça-feira esteve também presente Pauleta, uma das capitãs de equipa, que reconheceu que estar nestes jogos é um "sonho".

"Todas nós sonhamos com estes momentos e os ambicionamos. Perspetivamos um jogo complicado, contra uma das grandes equipas europeias, mas tudo é possível. Temos as nossas armas e vai ser uma batalha para conseguir o melhor resultado possível. Vamos dar tudo", disse a médio espanhola.

A jogadora garantiu que a equipa não vai prescindir da sua identidade por o adversário ser o poderoso Lyon, e pediu aos adeptos que façam a diferença e deem uma prova de benfiquismo.

"Vamos adaptar-nos às armas do Lyon, mas vamos ser pressionantes e vamos entrar lá dentro para querer a bola. É uma oportunidade inédita do futebol português e estamos com vontade de jogar e fazer as coisas bem. Queremos que o benfiquismo esteja connosco e nos ajude. Amanhã é uma grande oportunidade para nós e para o benfiquismo demonstrarem a sua força na Europa", concluiu a atleta.

Benfica e Lyon defrontam-se na terça-feira na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20:00.

BYD // JP

Lusa/Fim