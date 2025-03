"É um jogo em que a equipa que estiver melhor, com toda a certeza, vai levar o troféu. Vai ser sempre um 50-50. Claro que vamos fazer a nossa parte para aumentarmos as nossas probabilidades, mas é uma final. O campeonato não vem para estas contas", adiantou Filipa Patão na conferência de antevisão da final da Taça da Liga, que se disputa este domingo em Leiria.

A treinadora do Benfica lembrou que o jogo é "uma final e todos querem ganhar", e considerou que a vantagem que as 'encarnadas' têm no campeonato "não tem qualquer tipo de peso".

"Qualquer treinador vai tentar olhar para o processo ofensivo e defensivo e perceber o que é que se vai ajustar melhor para conseguir ferir o adversário e para conseguir esconder um bocadinho mais as debilidades", assumiu a técnica.

Considerando que numa final "as duas equipas estão na sua máxima força, independentemente de poderem faltar jogadoras de um lado ou do outro", Filipa Patão admitiu que o Benfica tem "sido competente" e "tem conseguido conquistar muitos troféus".

No entanto, afirmou que o contador está a zeros: "Estamos habituados a ouvir uma coisa do nosso presidente: não há créditos. Não havendo créditos, nada feito. Vai ter de se começar do zero e nada do que está para trás vai ter influência naquilo que pode ser o futuro. O que vai entrar dentro de campo é a preparação que esta equipa tem para este jogo e se estivermos bem preparados, com toda a certeza, vamos ter outra taça".

O Benfica perdeu a Supertaça com o Sporting no início desta época, jogo que Filipa patão considerou ser passado: "A única coisa que a Supertaça teve para nós foi a capacidade de olhar, refletir, melhorar e tentarmos sermos melhores daí para a frente. Agora a Taça da Liga, vamos ver se nos preparámos bem e se realmente crescemos depois desse jogo".

Lúcia Alves, uma veterana na equipa 'encarnada' habituada a dérbis, confessou que esta final tem a importância de todos os jogos, nos quais os detalhes contam.

"As finais são resolvidas em detalhes e quem estiver no seu melhor coletivo - e com esses pequenos detalhes a nível individual - é que vai conseguir ganhar este troféu", adiantou a defesa do Benfica.

A final da Taça da Liga disputa-se no domingo, a partir das 15:00, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, tendo como árbitra Ana Afonso, do Porto.

