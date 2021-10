Filipa Martins oitava em paralelas assimétricas nos Mundiais de ginástica artística

A portuguesa Filipa Martins foi hoje oitava classificada no concurso de paralelas assimétricas dos Mundiais de ginástica artística de 2021, que decorrem em Kitakyushu, no Japão, após ter feito história, ao terminar em sétimo lugar no concurso completo.