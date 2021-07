O 'all around', a ginasta portuense, que tinha sido 37.ª no Rio2016, o melhor resultado luso de sempre na prova, foi agora 43.ª colocada, com 52.298 pontos, com a última apurada para as 24 finalistas a ser a 31.ª, a alemã Kim Bui, com 53.398 pontos.

Nas paralelas assimétricas, nas quais criou o 'movimento Martins', Filipa foi 17.ª classificada, com 14.300 pontos, sendo a multicampeã olímpica Simone Biles, 10ª, a garantir a oitava vaga, com 14.566.

Nas outras três provas, mais distante da qualificação, nomeadamente na trave, em que, com uma queda antes da saída, se ficou pelo 69.º posto, com 11.886 pontos, e no solo, ao ser 46.ª, com 12.666, enquanto no cavalo somou 13.466 pontos, com a qualificação fixada nos 14.616 pontos.

