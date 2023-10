Filipa Martins apurada no concurso completo nos Mundiais de ginástica

A ginasta portuguesa Filipa Martins apurou-se hoje para os Jogos Olímpicos Paris2024, ao garantir a vaga na qualificação do concurso completo ('all around') dos Mundiais de Antuérpia, na Bélgica, conseguindo Portugal vaga na oitava modalidade diferente.