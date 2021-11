"Está tudo encaminhado, falta apenas levar o tema à reunião de Câmara da Figueira da Foz, que reúne segunda-feira. Serão dois anos de contrato para receber o Campeonato do Mundo de motonáutica", disse à Lusa Paulo Ferreira, presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica.

Paulo Ferreira explicou que a Figueira da Foz vai receber duas corridas, entre elas a final do campeonato.

"No dia 24 de novembro vamos ter a 'pole position' e no dia 25 a corrida, a penúltima prova. Depois de um dia de descanso, temos a 'pole position' no dia 27 e a final em 28 de novembro. Vai ser quase uma semana de adrenalina no rio Mondego", salientou.

O presidente do organismo referiu que a União Internacional de Motonáutica (UIM) decidiu realizar a final do campeonato deste ano na Europa, com Portugal a receber o evento.

"Realizámos duas provas da F2 e conseguimos a nota máxima para a organização. Assim, ficou claro que temos tudo para receber a F1. A prova que somos a capital da motonáutica é que a UIM escolheu Portugal para receber a final", defendeu.

Paulo Ferreira agradeceu também ao presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, que viu as potencialidades da motonáutica e a sua organização, apostando em receber o evento.

