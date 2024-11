Isto porque o evento vai decorrer de 15 de junho a 13 de julho e os contratos dos jogadores expiram em 30 de junho, como acontece na Europa, levando a FIFA a encontrar soluções para novos problemas de transferências.

Na viragem do primeiro semestre do próximo ano, jogadores com Kevin De Bruyne (Manchester City), Alphonso Davies, Joshua Kimmich e Leroy Sané (Bayern Munique), Denzel Dumfries (Inter Milão) e Ferland Mendy (Real Madrid) terminam os seus contratos com os respetivos clubes, todos já com presença garantida na competição nos EUA, que vai juntar 32 equipas.

"Se dois clubes desejarem incluir o mesmo jogador nas suas respetivas listas provisórias, a secretaria-geral da FIFA decidirá por qual clube o jogador pode ser inscrito, após ouvir todas as partes interessadas", lê-se nas regras do torneio da FIFA hoje publicadas.

As regras do Mundial de Clubes indicam que os jogadores devem estar na lista provisória aprovada pela FIFA antes de serem selecionados para o elenco final do torneio, sendo que os agentes livres (jogadores no último ano de contrato) podem iniciar oficialmente as negociações em janeiro com outros clubes e chegar a acordos para assinar com eles na temporada seguinte.

No entanto, o início do Mundial de Clubes em 15 de junho ainda é tecnicamente esta temporada e a FIFA deu às federações-membro a opção de abrir uma janela de transferências excecional de 01 a 10 de junho para fechar acordos.

Isso significa que os jogadores na Europa podem jogar por uma equipa na final da Liga dos Campeões, em 31 de maio, e por um clube diferente 15 dias depois no Mundial de Clubes.

A FIFA também permitirá que as equipas participantes no Mundial de Clubes alterem sua lista de convocados a meio do torneio, de 27 de junho a 03 de julho, para "substituir jogadores cujos contratos naturalmente expiraram".

No entanto, os jogadores podem representar apenas um clube na prova e não são elegíveis para jogar por outro clube na segunda metade do torneio, que vai ser disputado durante um mês a cada quatro anos.

A entidade liderada por Gianni Infantino estipulou ainda que qualquer equipa que se inscrever formalmente para o Mundial de Clubes e depois desistir será multada em "pelo menos 250.000 francos suíços" (265 mil euros), isto, se a decisão for tomada pelo menos 30 dias antes do primeiro jogo.

Qualquer desistência após meados de maio receberá uma multa de "pelo menos 500.000 francos suíços" (530 mil euros).

A FIFA ainda não confirmou os prémios monetários do torneio, nem os detalhes do sorteio do mesmo, algo que é esperado para o início de dezembro.

A 32.ª e última inscrição, da América do Sul, será decidida em 30 de novembro pela final da Taça Libertadores entre os clubes brasileiros Atlético Mineiro e Botafogo, em Buenos Aires, Argentina.

As regras do torneio confirmaram que não haverá jogo de terceiro lugar, e as suspensões de jogadores por cartões vermelhos não serão transferidas para nenhuma outra competição.

DN // VR

Lusa/fim