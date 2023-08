"Esses fatos podem constituir uma violação das alíneas 1 e 2 do artigo 13 do código disciplinar da FIFA", justifica o organismo, aludindo ao facto de a conduta poder "prejudicar a dignidade ou integridade" de uma pessoa, em razão do seu sexo.

Rubiales tem estado debaixo de 'fogo', criticado amplamente pelos mais diversos quadrantes, com várias vozes, até a partir do governo espanhol, a pedirem a sua demissão da RFEF, após o polémico gesto na final do Mundial feminino, conquistado pela Espanha.

Na celebração, o dirigente agarrou no rosto da avançada Jenni Hermoso e deu-lhe um beijo na boca, com a jogadora a dizer inicialmente não ter gostado e que foi apanhada de surpresa, depois a desvalorizar, em comunicado da RFEF e que um jornal espanhol diz ter sido forjado, e, mais recentemente, pediu, através do Sindicato, medidas exemplares contra o dirigente.

O assunto tem estado na ordem do dia e para sexta-feira está agendada também uma Assembleia Geral extraordinária da RFEF.

O gesto de Rubiales teve enorme repercussão e nas redes sociais surgiram outras imagens de crítica ao dirigente, que, um pouco antes, ainda na tribuna do estádio, se agarrou aos genitais a celebrar, a poucos metros da rainha Letizia e da filha.

O secretário de Estado do Desporto de Espanha, Victor Francos, especificou na quarta-feira que "ninguém pode defender o gesto de agarrar nos testículos" quando estava na tribuna em Sydney.

Na abertura hoje do inquérito, a FIFA não adiantou prazos de decisão, num caso que será analisado por três dos 16 membros da instância disciplinar, da qual fazem parte três mulheres, de Inglaterra, México e Tailândia.

"A FIFA reitera o seu compromisso inabalável de respeitar a integridade de todos os indivíduos e condena veementemente qualquer comportamento contrário", acrescentou o organismo do futebol mundial.

