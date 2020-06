Mariana Machado e Matilde Ferreira foram as pilotos escolhidas para representar Portugal no novo projeto de 2020 e 2021 da FIA, o The Girls on Track – The Rising Star.

Este projeto visa selecionar por todo o mundo um leque de pilotos com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, que serão avaliadas e testadas de forma a selecionar a melhor e garantir em 2021 uma época inteira no Campeonato FIA de Fórmula 4, integradas na estrutura da equipa da Formula 1 – Scuderia Ferrari.

Desta forma, à semelhança da maioria das entidades Federativas de todo o mundo, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting candidatou quatro pilotos que preenchiam os requisitos impostos pela FIA.

Assim, Portugal será representado por Mariana Machado, a primeira piloto feminina portuguesa a ganhar um Campeonato de Portugal de Karting e Matilde Ferreira, que tem somado sucessos no karting desde tenra idade.





Ao todo foram selecionadas 20 candidatas de 16 países. O programa prevê, ainda no decorrer deste ano, quatro etapas: um ‘Shoot Out’ para conhecer todas as pilotos, dois ‘Training Camps’: um de Karting e outro de fórmula 4, e por fim, o último ‘Training Camp’ com a Ferrari Driver Academy, mas nesta última fase, apenas as quatro melhores pilotos estarão presentes. Após estas quatro fases será escolhida a piloto que fará a época de 2021 de Fórmula 4.

Para o Presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, Ni Amorim, este projeto é uma oportunidade única: “Estamos conscientes que o desporto automóvel é na sua grande maioria disputado por homens, mas a mulher tem tido um papel preponderante. Temos de mudar mentalidades e continuar a lutar para que o automobilismo e o karting seja cada vez mais um desporto para todos. Tanto a Mariana como a Matilde são excelentes pilotos e têm mostrado todo o seu potencial nas pistas onde têm competido. Tenho a certeza de que vão dar o seu melhor, que vão dignificar o nome de Portugal e que não se vão intimidar”.

Nas sua redes sociais, as pilotos já reagiram. Mariana Machado mostrou-se orgulhosa por representar Portugal: “Que orgulho e que honra ter sido escolhida de entre tantas concorrentes para participar neste FIA Girls On Track — Rising Stars, um programa lançado pela Comissão FIA – Women in Motorsport e pela FIA para promover a participação de mais mulheres no nosso desporto, oferecendo uma real oportunidade de ter sucesso neste meio. Obrigado a todos os que tornaram esta oportunidade possível e a todos os parceiros do programa por acreditarem que o desporto automóvel tem lugar para nós e que sejamos cada vez mais! Agora vamos trabalhar duro para concretizar as oportunidades!”

Já Matilde Ferreira, nas suas redes sociais disse: “Um sonho tornando-se realidade…. FIA”