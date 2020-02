FIA Rally Star: Joga WRC 8 e quer ser piloto de ralis a ‘sério’? ‘Safa-se’ a jogar o WRC 8, jogo oficial do WRC? Tem entre entre 17 e 25 anos? Tem algum tempo livre para se tornar um piloto profissional de ralis? Se respondeu positivamente, leia o que se segue: Os ‘gamers’, jogadores de jogos de vídeo ‘estilo’ Playstation, em geral, WRC 8 em particular, estão a ser desporto AutoSport desporto/fia-rally-star-joga-wrc-8-e-quer-ser-piloto_5e54f72df0a7d51282a730db





‘Safa-se’ a jogar o WRC 8, jogo oficial do WRC? Tem entre entre 17 e 25 anos? Tem algum tempo livre para se tornar um piloto profissional de ralis? Se respondeu positivamente, leia o que se segue: Os ‘gamers’, jogadores de jogos de vídeo ‘estilo’ Playstation, em geral, WRC 8 em particular, estão a ser alvo de um novo esquema global para procurar as estrelas do WRC de amanhã.

As imagens do WRC 8, o jogo de vídeo oficial do campeonato, estão na vanguarda do programa Rally Star, que pretende lançar jovens talentosos com campanhas financiadas nas categorias de apoio do WRC. O programa está a ser organizado pela FIA e todas as 144 autoridades desportivas nacionais (federações, ASN) estão a ser encorajadas a criar iniciativas de deteção de talentos para jovens entre os 17 e os 25 anos.

Esta primeira avaliação será baseada em torno do desporto motorizado digital, utilizando simuladores de condução e o videogame parceiro do Rally Star, ou Motorkhana, uma disciplina concebida para testar as capacidades dos candidatos num carro de estrada.

Os melhores nomeados da federações nacionais irão avançar para uma das seis finais na Europa, Médio Oriente e Norte de África, África, Ásia Pacífico, América do Sul e América do Norte. Vão competir contra o cronómetro em XC Cross Cars donde sairá um vencedor de cada final, com o sétimo lugar a ser para uma mulher, se não houver uma senhora entre os vencedores.

O esquema será lançado na Conferência Desportiva da FIA, que se realiza na Tailândia em junho, e o diretor de ralis da FIA, Yves Matton, disse que seus objetivos eram claros: “Numa altura em que o Campeonato do Mundo de Ralis está a explorar novos territórios, o FIA Rally Star vai encorajar o surgimento de uma nova geração de pilotos. Usando disciplinas de base como o desporto motorizado digital e a motorkhana, seremos capazes de dar a muitos jovens entusiastas a sua oportunidade. Os mais promissores irão então beneficiar de um programa de desenvolvimento feito à medida, permitindo-lhes, em última análise, chegar ao WRC. Com o FIA Rally Star, esperamos encontrar um futuro campeão mundial, onde quer que estejam, seja ele quem for”, disse.