A equipa de Roterdão passou a somar 79 pontos, marca inalcançável para o PSV, que segue em segundo lugar, com menos um jogo, a disputar ainda hoje em casa diante do Fortuna Sittard, mas com 68 pontos.

No jogo de hoje, frente ao GA Eagles, o Feyenoord 'carimbou' a vitória e o título com golos do marroquino Oussama Idrissi (15 minutos), do mexicano Santiago Giménez (18) e do brasileiro Igor Paixão (54).

Com este título, o Feyenoord termina um 'jejum' de cinco épocas -- a sua última conquista do campeonato tinha sido em 2016/17 - e uma hegemonia de Ajax (2021/22, 2020/21 e 2018/19), num intervalo em que também o PSV foi campeão, em 2017/18.

Com a consagração de hoje do Feyenoord também o norueguês Fredrik Aursnes pode comemorar, depois de ter iniciado a temporada neste emblema neerlandês, pelo qual ainda disputou dois jogos, antes de se transferir ainda em agosto para o Benfica.

Nos jogos da tarde de hoje nos Países Baixos, o embate entre o já despromovido Groningen e o Ajax foi abandonado aos nove minutos, por desacatos entre adeptos e após o lançamento de duas bombas de fumo para o relvado.

A Federação neerlandesa tem apertado as regras, após o internacional Davy Klaassen ter sido atingido com um objeto que o deixou a sangrar da cabeça em abril, na meia-final da Taça entre Feyenoord e Ajax.

