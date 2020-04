"Quero continuar no clube e este deseja o mesmo, pelo que seguimos em frente, apesar das incertezas quanto ao futuro. Nas últimas semanas desta loucura continuo a sentir paixão por treinar e a vontade de continuar", disse o técnico, citado em comunicado do clube.

Dick Advocaat já treinou em vários campeonatos -- em 2008 ganhou a Liga Europa pelos russos do Zenit - e liderou as seleções dos Países Baixos (por três vezes, a mais recente entre maio e novembro de 2017), Bélgica, Rússia, Sérvia e Coreia do Sul.

"É fantástico que continue. Estávamos num momento fantástico sob a sua tutela. Lamentavelmente, as medidas contra o coronavírus interromperam a época e ainda não sabemos quando podemos voltar a jogar, porém devemos estar preparados para esse momento", disse o diretor técnico da formação de Roterdão, Frank Arnesen.

Cumpridas 25 jornadas do campeonato, o Feyenoord soma 50 pontos que lhe valem o terceiro lugar, a seis da dupla Ajax e AZ Alkmaar, que lidera.

Quando Dick Advocaat assumiu o comando técnico do emblema de Roterdão, em finais de outubro, este ocupava o 12.º lugar na liga holandesa.

