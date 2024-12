"A Ferrari anuncia que chegou a acordo com a General Motors e com a TWG Global com vista a ser a fornecedora de motores e caixas de velocidades da Cadillac Formula 1 Team, a partir de 2026", pode ler-se na nota da escuderia 'cavallino rampante'.

O acordo está dependente da confirmação, por parte da Federação Internacional do Automóvel (FIA), da entrada da marca norte-americana na categoria rainha do desporto motorizado na temporada de 2026.

"É ótimo ver o compromisso de outra equipa americana, apoiada por uma das marcas mais respeitadas da indústria motora, numa altura em que a popularidade da F1 tem vindo a aumentar nos Estados Unidos", declarou o diretor de equipa da Ferrari, Frédéric Vasseur.

Além dos motores e caixas de velocidades, a escuderia vai assegurar igualmente "colaboração técnica", segundo Vasseur.

Este acordo permitirá à Ferrari manter-se como fornecedora de duas das equipas do Mundial de F1, a Cadillac e a Haas, após deixar de fornecer a Sauber a partir da próxima temporada.

Graemo Lowdon, diretor de equipa da Cadillac, afirma estar "entusiasmado" com a parceria com a Ferrari, que "junta dois legados incontornáveis".

"Escolher o parceiro certo para o fornecimento de motores é crucial e confiamos na paixão, excelência e capacidades da Ferrari e dos seus colaboradores", rematou.

A entrada da Cadillac na F1, prevista para 2026, significa o alargamento da modalidade para 11 equipas e 22 pilotos permanentes, sendo, simultaneamente, a entrada de uma segunda equipa norte-americana na grelha, depois de a Haas se ter juntado em 2016.

