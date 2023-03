O carro, decisivo no primeiro título de Schumacher com a escuderia italiana, estará exposto de 01 a 06 de abril para comemorar os 50 anos da Sotheby's na Ásia.

Segundo a leiloeira, representa uma oportunidade "pouco frequente de ter um pedaço da história".

O monolugar, um exemplar da época dourada da Ferrari, começou por ser o carro suplente de Schumacher em 2000, mas foi com esse que conquistou a vitória no Grande Prémio de Brasil e alcançou a 'pole position' nos Grande Prémios de Espanha e Mónaco.

A última vez que o piloto disputou uma corrida com este monolugar foi o Grande Prémio da Áustria de 2000, corrida em que teve de abandonar, após um incidente com Ricardo Zonta, com o carro a nunca mais ser utilizado.

Mais tarde foi reconstruído pela Ferrari para se converter numa peça emblemática de um colecionador.

No leilão, é esperado que este monolugar atinja valores altos, com base na licitação feita do carro com que Michael Schumacher venceu o título de 2003 e que chegou aos 13,6 milhões de euros, tornando-se o carro de Fórmula 1 mais caro da era moderna.

Schumacher, que sofreu um grave acidente de esqui em 2013, que o deixou com graves lesões cerebrais e fora da vida pública, é recordista de títulos em Mundiais de Fórmula 1, a par do britânico Lewis Hamilton, ambos com sete.

