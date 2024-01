"Em 12 anos de trabalho em seleção nacional, sentia falta de treinar diariamente uma equipa", admitiu o treinador, de 69 anos, cuja última experiência em clube foi nos gregos do PAOK, ainda na época de 2009/10.

Depois disso, o técnico assumiu os destinos da seleção da Grécia, a seguir a de Portugal, na qual se sagrou campeão europeu e venceu a Liga das Nações, e, por último, a Polónia, com uma curta passagem no último ano, em apenas seis jogos.

"Nas seleções nacionais, treinamos um dia com os jogadores, fazemos o jogo e vão-se embora. Não podemos estar todos os dias com os jogadores, observá-los e isso é difícil para mim", reconheceu hoje o treinador, no decorrer da apresentação no Besiktas.

Fernando Santos chega ao clube turco, a meio de uma época difícil para a equipa, que já teve três treinadores, Senol Gunes, Burak Yilmaz e Riza Calimbay, e é atual quinta no campeonato, a 18 pontos do duo de líderes, Galatasaray e Fenerbahçe.

De acordo com a imprensa turca, Fernando Santos, que formalizou o vínculo ao clube, assinou por época e meia, e viajará para Rize, na costa do mar Negro, para assistir ao jogo de hoje com o Rizespor, da 16.ª jornada do campeonato.

"O meu único objetivo é ganhar. Se perco, não consigo dormir. Temos de lutar nas piores situações e temos de transmitir esse espírito aos jogadores", acrescentou o treinador na apresentação.

O antigo selecionador de Portugal vai contar no Besiktas com os compatriotas João Costa, Paulo Mendes, Fernando Justino, Ricardo Santos e Jorge Rosário na equipa técnica.

