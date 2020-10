"Sempre disse que o público é fundamental nos estádios por aquilo que dá ao jogo, pelo ambiente, pelo apoio e todas essas circunstâncias. Na minha opinião, respeitando sempre a saúde pública, o futebol deve ter público e espero e desejo que esta oportunidade que é agora concedida possa depois ter reflexo nos jogos dos campeonatos, mantendo sempre as regras", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava em conferência de imprensa, na Cidade de Futebol, em Oeiras, em que divulgou a lista de convocados para os três jogos que Portugal vai ter em outubro (particular com a Espanha e frente a França e Suécia para a Liga das Nações).

Os próximos jogos a Espanha e Suécia, ambos no Estádio José Alvalade, foram autorizados a receber público, revelou na terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"No jogo de preparação entre as seleções de Portugal e de Espanha, no próximo dia 07 de outubro, pelas 19:45, no Estádio Alvalade, será autorizada a ocupação de 5% da lotação do estádio com público. No jogo oficial entre as seleções de Portugal e da Suécia, a contar para a Liga das Nações, no dia 14 de outubro, às 19:45, no Estádio Alvalade, será autorizada a ocupação de 10% da lotação do estádio com público", explicou a FPF.

Com a pandemia covid-19, a presença de público nos estádios de futebol foi proibida praticamente à escala mundial, estando a proibição a ser levantada gradualmente em alguns países, embora ainda não tenha sido dada 'luz verde' em Portugal.

O primeiro teste com público em Portugal será efetuado já no próximo sábado, mas ainda sem ser em território continental, com a disputa do encontro entre o Santa Clara e o Gil Vicente, nos Açores, em partida da terceira jornada da I Liga.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.971 pessoas dos 75.542 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

