Normalmente, neste período, todos os principais campeonatos, incluindo a liga portuguesa, já estariam a decorrer, algo que não aconteceu em 2020 devido à pandemia.

Alguns jogadores ainda estão em período de férias, como é o caso do capitão Cristiano Ronaldo e de Bernardo Silva, enquanto outros acabaram de cumprir as primeiras semanas de trabalho da pré-temporada nos seus respetivos clubes. Por essa razão, são esperadas surpresas nas escolhas do selecionador nacional.

Rúben Semedo, que fez parte da última convocatória em novembro do ano passado, está infetado com a covid-19 e é ausência certa na lista de Fernando Santos, já que está em período de isolamento.

O selecionador nacional vai revelar os jogadores escolhidos às 12:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e de seguida irá estar em conferência de imprensa, em que as perguntas dos jornalistas, que não vão marcar presença na sala, serão efetuadas através de uma aplicação móvel, numa medida aplicada por causa do novo coronavírus.

Em jogos do Grupo 3, Portugal começa a defender o título da Liga das Nações no dia 05 de setembro frente à Croácia, no Estádio do Dragão, no Porto, e três dias depois desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia.

A seleção nacional ainda não efetuou qualquer jogo em 2020, devido à covid-19. O último encontro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.

Logo após a convocatória de Fernando Santos, será a vez do selecionador de sub-21, Rui Jorge, divulgar a escolhas para os jogos de apuramento para o Euro2021 com o Chipre, em 04 de setembro, em Larnaca, e com a Bielorrússia, em solo luso, em 08.

