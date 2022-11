Precisamente duas semanas antes da estreia no Grupo H, agendada para 24 de novembro, com o Gana, o técnico dará a conhecer, na Cidade do Futebol, em Oeiras, os nomes que vão envergar as cores lusas no Qatar.

Fora do lote estarão Diogo Jota, que seria um potencial titular, e Pedro Neto, ambos lesionados, mas também Rafa, que há dois meses renunciou à seleção nacional. O avançado do Benfica tem estado em clara evidência nos 'encarnados', o que levou o próprio Fernando Santos a dizer recentemente que, se o jogador quisesse "conversar", o técnico perguntar-lhe-ia "horas e local".

Entre as 26 opções - que sairão de uma lista de 55 pré-convocados que foi divulgada na comunicação social portuguesa e nunca não foi desmentida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) --, alguns elementos parecem ter 'bilhete' certo para um Campeonato do Mundo atípico, por, pela primeira vez na história, ser disputado a meio de uma temporada europeia.

Entre os guarda-redes, Diogo Costa e Rui Patrício são intocáveis para Fernando Santos, restando saber qual será o terceiro escolhido, entre Anthony Lopes, José Sá e Rui Silva, sendo que o guardião do Wolverhampton integrou a última convocatória, para a Liga das Nações, em setembro.

A defesa será, porventura, o setor em que o selecionador terá maiores certezas, com a inclusão dos laterais Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes e Raphaël Guerreiro, e dos centrais Rúben Dias, Pepe e Danilo, aos quais se deverá juntar o estreante António Silva (19 anos), que, caso seja chamado, nem será propriamente uma surpresa, tendo em conta o arranque de época que tem feito ao serviço do Benfica.

Contudo, Santos poderá, eventualmente, optar por chamar mais um lateral direito e abdicar de um homem de meio-campo, tendo em conta que Dalot e Cancelo também atuam do lado esquerdo, e Danilo é médio de origem, embora venha atuando no eixo defensivo na seleção e no Paris Saint-Germain. Neste particular, o central Tiago Djaló poderá ser uma opção igualmente válida, face à possibilidade de jogar também como lateral direito.

As principais dúvidas podem surgir na composição do meio-campo, ou seja em que acompanhará os quase certos William Carvalho, Rúben Neves, Palhinha, João Mário, Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, ainda que este último possa ser visto como uma opção de linha.

Renato Sanches, Matheus Nunes, João Moutinho e Otávio vão lutar pelas restantes vagas, cabendo a Fernando Santos decidir se prefere contar com a progressão com bola dos dois primeiros ou com a experiência e regularidade do jogador do Wolverhampton, que esteve ausente da última lista.

No ataque, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão e João Félix já terão 'assentos' marcados no avião para o Qatar, no qual também deverão seguir Gonçalo Ramos, Gonçalo Guedes e Ricardo Horta, que levam aparente vantagem sobre André Silva, Paulinho, Pedro Gonçalves, Jota, Trincão, Daniel Podence ou Beto.

Portugal na próxima segunda-feira a preparação para o Mundial2022, a qual inclui um jogo de preparação com a Nigéria, de José Peseiro, em 17 de novembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No dia seguinte, a comitiva lusa viaja para o Qatar, tendo estreia marcada no Grupo H para dia 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar Uruguai, em 28, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

Possível lista dos 26 jogadores convocados para o Mundial2022:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrício (Roma, Ita) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: João Cancelo (Manchester City, Ing), Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Danilo (Paris Saint-Germain, Fra), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).

- Médios: William Carvalho (Betis, Esp), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Palhinha (Fulham, Ing), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), João Mário (Benfica), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United (Ing), Renato Sanches (Paris Saint-Germain, Fra) e Otávio (FC Porto).

- Avançados: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Ing), João Félix (Atlético de Madrid, Esp), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Guedes (Wolverhampton, Ing) e Ricardo Horta (Sporting de Braga).

MO // PFO

Lusa/Fim