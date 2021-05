O técnico que há cinco anos levou a formação das 'quinas' à vitória no Euro2016, divulga a lista dos eleitos a partir da Cidade do Futebol, em Oeiras, numa conferência de imprensa marcada para as 20:15.

Face à decisão da UEFA em aumentar de 23 para 26 o número de convocados, para fazer face a eventuais baixas por casos positivos do novo coronavírus, Fernando Santos tem 'espaço' para todas as suas escolhas habituais e ainda para 'improvisar'.

A lista não deverá, porém, ter grandes diferenças em relação à derradeira, de 25, para os primeiros três jogos de qualificação para o Mundial de 2022, sendo que poderá sair apenas um nome, e por lesão, o extremo Pedro Neto.

Para o lugar do jogador do Wolverhampton poderá 'saltar' Gonçalo Guedes, do Valência, sendo que, para a outra vaga, há muitos candidatos, como Pizzi, Pedro Gonçalves, Luís Neto, Rúben Semedo, Nélson Semedo, Mário Rui, Trincão, Paulinho ou até o recém-naturalizado médio portista Otávio.

Na lista, estarão, certamente, os guarda-redes Rui Patrício, Anthony Lopes e Rui Silva, os laterais João Cancelo, Raphaël Guerreiro e Nuno Mendes e os centrais Pepe, Rúben Dias e José Fonte. Cédric e Domingos Duarte também devem entrar.

No meio-campo, João Moutinho, Danilo Pereira, Rúben Neves, Renato Sanches, Sérgio Oliveira e Bruno Fernandes são opções mais do que certas, com Palhinha igualmente muito provável.

Quanto aos jogadores mais avançados, Bernardo Silva, Diogo Jota, João Félix e André Silva, vão acompanhar Cristiano Ronaldo, que disputará o quinto Europeu, depois de 2004, 2008, 2012 e 2016, aos quais junta os Mundiais de 2006, 2010, 2014 e 2018, com Rafa e Gonçalo Guedes igualmente bem posicionados.

De fora, ficarão, certamente, nomes que foram importantes para Portugal em anos recentes, como William Carvalho, João Mário, Nani e Ricardo Quaresma e o 'herói' Éder, o autor do golo mais importante de Portugal, o que valeu em 2016 a conquista do campeonato da Europa, na final com a França.

A fase final do Euro2020 realiza-se de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países, e Portugal integra o Grupo F, defrontando sucessivamente Hungria (15 de junho, em Budapeste), Alemanha (19, em Munique) e França (23, em Budapeste).

