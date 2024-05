João e Messias, ouro mundial em K2 500 metros em 2023, cumprem preparação específica com o treinador Rui Fernandes para os Jogos Olímpicos Paris2024, tal como Teresa Portela, que estará igualmente ausente em Szeged, de 13 a 16 de junho.

Este trio e Fernando Pimenta voltam a juntar-se no início de junho para um estágio de cinco dias da equipa nacional para adaptação às condições da pista olímpica de Paris.

O campeão do Mundo e multimedalhado Fernando Pimenta vai participar em três provas, em K1 500, 1.000 e 5.000 metros, as mesmas nas quais conquistou o ouro este fim de semana na Taça do Mundo de Poznan, na Polónia, na qual a maior parte dos seus maiores rivais internacionais optou por não participar, para se focarem em Paris.

Na equipa nacional, destaque ainda para o jovem K4 500, com os sub-23 Iago Bebiano, Pedro Casinha e Gustavo Gonçalves, reforçados pela maior experiência de Kevin Santos.

Gustavo e Pedro juntam-se também em K2 500 metros, distância na qual foram vice-campeões do Mundo sub-23 há dois anos e bronze europeu em 2023, sendo que Pedro Casinha fará ainda o K1 200, no qual foi ouro europeu a época passada, igualmente em sub-23.

Este quarteto inicia o caminho para Los Angeles2028 onde a Federação Portuguesa de Canoagem deseja voltar a ter esta embarcação, presente no Rio2016 e Tóquio2020, mas que não conseguiu vaga para Paris.

Na paracanoagem, destaque para Norberto Mourão em VL2, atleta bronze em Tóquio2020 e que tem sido pódio regular nas maiores competições internacionais, sendo acompanhado de Alex Santos em KL1, seu companheiro igualmente nos Jogos Paralímpicos Paris2024.

Convocados de Portugal:

- 200 metros:

K1 Pedro Casinha

K2 Iago Bebiano/Kevin Santos

- 500 metros:

K1 Fernando Pimenta

K2 Gustavo Gonçalves/Pedro Casinha

K4 Iago Bebiano/Pedro Casinha/Gustavo Gonçalves/Kevin Santos

- 1.000 metros:

K1 Fernando Pimenta

- 5.000 metros:

K1 Fernando Pimenta

Paracanoagem:

VL2 Norberto Mourão

KL1 Alex Santos

RBA // PFO

Lusa/Fim