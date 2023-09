"Além das 136 medalhas internacionais, Fernando Pimenta é o desportista nacional com mais títulos de campeão da Europa e do mundo, além das duas medalhas olímpicas. E é o único em Portugal com três títulos mundiais, além de ser pódio desde os 500 metros às maratonas", justificou.

O dirigente falava após a homenagem da Câmara Municipal de Ponte de Lima a Fernando Pimenta, por mais uma época repleta de êxitos, destacando-se o título mundial no olímpico K1 1.000 metros.

"Não é por lhe faltar a medalha [de ouro] olímpica que todos desejam, para se juntar aos campeões do atletismo, mas são os resultados desportivos e a consistência desde 2009 até agora, sempre em posições de pódio. Não conheço atletas portugueses com estas características", vincou.

Vítor Félix confidenciou que, depois de um "desabafo" nas redes sociais pelo facto do Presidente da República não homenagear Fernando Pimenta e outros atletas, de diferentes modalidades, igualmente com títulos europeus e mundiais, surgiu a promessa de que algo seria feito.

"O Presidente prometeu receber os atletas medalhados nos Jogos Europeus e Jogos Mundiais Universitários, mas não passou de uma promessa. Passaram dois meses dos primeiros e um dos segundos e não houve qualquer tentativa de os receber. Mais uma vez caiu em saco roto a nossa demanda por este reconhecimento justo", lamentou.

De igual forma, queixou-se pelo facto de a federação que preside ser "apenas a 15.ª no ranking do financiamento público desportivo", recordando os muitos "resultados de excelência" da canoagem, que recentemente viu também João Ribeiro e Messias Baptista sagrarem-se campeões do mundo em K2 500 metros, que fazem parte do programa de Paris2024.

"Os resultados desportivos não se transformam no reconhecimento no financiamento público", criticou, lembrando que a sua federação "com pouco continua a fazer muito".

O autarca limiano, Vasco Ferraz, realçou o "excecional atleta e feitos extraordinários" que Fernando Pimenta alcançou juntamente com o seu treinador Hélio Lucas, em êxitos feitos com "sangue, suor e lágrimas, bem como com sacrifícios pessoais e muitas batalhas".

Sublinhou o "comprometimento e dedicação" de ambos à canoagem e destacou Fernando Pimenta como "uma força de natureza e de trabalho".

O presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, enviou um vídeo no qual elogiou "mais uma época desportiva excecional" e revelou a sua "expectativa e esperança" de que Pimenta atinja o seu maior sonho, ser campeão olímpico.

RBA // NFO

Lusa/Fim