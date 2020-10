O clube turco revela que chegou a acordo com os 'dragões' para o empréstimo do avançado até ao final da temporada.

Fernando Andrade, de 27 anos, chegou ao FC Porto no mercado de inverno da época 2018/2019, depois de uma época e meia ao serviço dos açorianos do Santa Clara. Nessa época, ainda alinhou em 22 jogos, apontando dois golos, pelo FC Porto.

Na época seguinte ,o avançado foi emprestado aos turcos do Sivasspor, tendo alinhado em 29 jogos e marcado sete golos, seguindo agora a sua carreira de novo na Turquia.

Em Portugal, o avançado jogou também no Oriental e no Penafiel, tendo também jogado nos brasileiros do São Caetano, Guarani e Rio Branco, bem como nos japoneses do Vissel Kobe.

