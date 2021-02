De acordo com a equipa francesa Alpine, o asturiano, de 39 anos, que este ano regressará ao campeonato mundial, ficará 48 horas em observação no hospital de Berna, sendo que os médicos se mostraram satisfeitos e otimistas com o estado do piloto, que, após alguns dias de descanso, será "capaz de retomar progressivamente os treinos".

"Fernando Alonso foi mantido sob observação num hospital na Suíça. Os médicos descobriram uma fratura na sua mandíbula superior e realizaram uma operação corretiva com sucesso. A equipa médica responsável está satisfeita com o seu progresso e o Fernando ficará em observação no hospital por mais 48 horas", comunicou a equipa do piloto, através de um comunicado.

A Alpine espera que Fernando Alonso "fique totalmente operacional para realizar a preparação para a temporada", que arranca dia 28 de março, no Bahrain.

