Depois de ter eliminado os suíços do Lugano, Fenerbahçe enfrentou o Lille e, perdendo por 2-1 na primeira mão, não conseguiu recuperar da desvantagem no Estádio Ulker, em Istambul, 'caindo' para a Liga Europa.

Esta vai ser a quinta época seguida sem que Mourinho na Liga dos Campeões, competição que o português, de 61 anos, venceu por duas vezes, em 2004 pelo FC Porto e em 2010 pelo Inter Milão, e que disputou pela última vez em 2019/20, ainda como treinador do Tottenham.

Desde então, nas três temporadas na Roma, venceu uma Liga Conferência e foi finalista da Liga Europa.

Com um golo por recuperar, o Fenerbahçe entrou a pressionar, mas só chegou ao golo no minuto 90+1: após um lançamento lateral, Dzeko amorteceu a bola, que foi desviada em direção do defesa Bafode Diakité, que acabou por fazer autogolo.

Empatada a eliminatória, a segunda mão seguiu para prolongamento e tudo parecia de feição para o grande clube asiático de Istambul, nomeadamente depois de passar a estar em vantagem numérica, por expulsão de Aissa Mandi, a 11 minutos do final.

A equipa anfitriã deu então tudo por tudo, mas, em raro contra-ataque do Lille, os franceses ganharam um penálti, após lance que teve de ser analisado com recurso ao videoárbitro (VAR).

O remate de Jonathan David embateu no braço de Alexander Djiku, com o árbitro a considerar que a posição do defesa era irregular. O avançado canadiano do Lille marcou o castigo, chegando ao golo aos 118 minutos.

Num final de jogo frenético, o Fenerbahçe ainda enviou uma bola ao poste, mas acabou mesmo por se ficar pelo empate, falhando assim um dos seus grandes objetivos da época, a presença na nova 'Champions'.

A exemplo de tantos jogos na Turquia, houve problemas com adeptos da equipa local, nomeadamente um projétil atirado ao guarda-redes do Lille, Lucas Chevalier, aos 60 minutos.

Em poucos minutos o jogador estava recomposto, mas o árbitro parou a partida e pediu ao Fenerbahçe para apelar, através da instalação sonora, para que se parasse com qualquer tipo de violência.

Mourinho foi contratado em junho pelo Fenerbahçe, com a missão de conquistar o título turco, que escapa ao clube desde 2014, tendo tido hoje o primeiro revés, com o afastamento da Liga dos Campeões.

FB // JP

Lusa/Fim