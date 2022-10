No Vodafone Park, em Istambul, o português Miguel Crespo foi titular na equipa de Jorge Jesus, já no Besiktas o compatriota Gedson Fernandes foi opção a partir do minuto 73.

Com este empate, os dois rivais estão separados por apenas um ponto na tabela, com o Fenerbahçe a ocupar o sétimo posto, com 14, sendo que tem um jogo por disputar, e o Besiktas em sexto, com 15, menos um do que o campeão Trabzonspor (quinto).

O Basaksehir, com um encontro em atraso, lidera a prova, com os mesmos 17 pontos do Adana Demirspor (segundo), Konyaspor (terceiro) e Galatasaray (quarto).

AJC // PFO

Lusa/Fim