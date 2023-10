"Acho que a derrota deles só é pior para nós, porque vêm com mais vontade de ganhar. Para nós, nem foi bom o Benfica ter vencido e já sabemos como é o FC Porto: quando perde um jogo, vem sempre com o intuito de fazer melhor e com a vontade no máximo", partilhou o avançado internacional português, de 23 anos, em conferência de imprensa.

O FC Porto 'caiu' para a terceira posição da I Liga na sexta-feira, ao perder na visita ao terreno do campeão nacional Benfica (0-1), da sétima jornada, antes da receção ao FC Barcelona, atual segundo colocado do escalão principal espanhol, atrás do Real Madrid.

As duas equipas estão igualadas no topo do Grupo H da 'Champions', após os 'dragões' terem derrotado os ucranianos do Shakhtar Donetsk (3-1), em Hamburgo, na Alemanha, devido à invasão da Rússia à Ucrânia, enquanto os catalães se impuseram em casa aos belgas do Antuérpia (5-0), tendo capitalizado dois golos e uma assistência de João Félix.

"Já avisei [os companheiros de equipa] que o ambiente e o adversário não serão fáceis. Sabemos como são as equipas do FC Porto e as equipas orientadas pelo 'mister' Sérgio [Conceição]. Estamos precavidos para as dificuldades, mas há que meter o nosso futebol em prática e fazer aquilo que nos é pedido. Acredito que será um jogo disputado", frisou.

Emprestado pelo Atlético de Madrid ao FC Barcelona nas derradeiras horas da janela de transferências de verão, João Félix tem vindo a assumir protagonismo na equipa treinada por Xavi Hernández, ao acumular três tentos e dois passes para golo em seis encontros.

"A diferença pode ver-se em tudo. Não quero dizer que a forma como o Atlético [de Madrid] joga está mal, até porque cada um joga como quer, mas, na verdade, adapto-me melhor à maneira de jogar do FC Barcelona. Precisava de mudar de ares e estou feliz", avaliou o dianteiro, que esteve cedido aos ingleses do Chelsea durante a segunda metade da última época.

Consciente de que "o mais difícil" será preservar o nível apresentado recentemente, João Félix rejeita que esta tenha de ser a sua temporada de afirmação em Espanha, após três épocas e meia intermitentes pelo Atlético de Madrid, ao qual chegou oriundo do Benfica.

"Temos o objetivo claro de passar este grupo. Queremos voltar a colocar o FC Barcelona como um dos candidatos a conquistar a Liga dos Campeões, mas vamos passo a passo, sem querer pensar muito à frente. Temos, talvez, o jogo mais difícil do grupo pela frente", concluiu o avançado, que passou pelas camadas jovens do FC Porto, entre 2008 e 2015, mudando-se, depois, para o Benfica, clube através do qual se estreou como profissional.

O FC Porto recebe o FC Barcelona, ambos com três pontos, na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor, horas depois de os belgas do Antuérpia medirem forças em casa face aos ucranianos do Shakhtar Donetsk.

RYTF // MO

Lusa/Fim